Pastor suspeito de abuso sexual deixa a cadeia

O pastor Felipe Garcia Heiderich, suspeito de ter abusado sexualmente do enteado de apenas 5 anos, deixou a prisão na madrugada deste domingo. Heiderich, que cumpria prisão preventiva, foi libertado mediante uma autorização da Justiça para que deixasse o cárcere sem necessidade de tornozeleira eletrônica, que está em falta no Estado do Rio, informou a Secretaria de Administração Penitenciária.

Felipe Heiderich estava preso numa cela isolada na Cadeia Pública José Frederico Marques, no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste da capital. A Justiça do Rio já tinha concedido liberdade ao pastor, mas a determinação não pôde ser cumprida antes porque previa o monitoramento eletrônico do suspeito.

Heiderich, que pertencia à Aliança Mundial de Evangelização, foi denunciado pela mulher, a pastora Bianca Toledo, por abusar do filho dela, fruto de um relacionamento anterior. O crime teria ocorrido na residência do casal, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio.

O caso chegou à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) em 22 de junho. Na semana passada, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou o pastor à Justiça por estupro de vulnerável. De acordo com a denúncia, o suspeito "praticou diversos atos libidinosos com uma criança de 5 anos".

O documento também aponta que o abuso ocorreu até o dia 11 de junho deste ano. No entanto, a Promotoria também requereu à Justiça a revogação da prisão temporária do pastor, "por entender já ter sido possível obter na fase de investigação os elementos necessários para a propor a denúncia".

O Ministério Público pediu a aplicação de outras medidas cautelares, como a proibição de contato do denunciado com a vítima e sua mãe, uma distância-limite de 250 metros entre os mesmos, a proibição do suspeito de deixar a comarca e o recolhimento do seu passaporte. Neste sábado, a pastora Bianca postou uma mensagem em seu perfil no Facebook em que pede respeito e declara que não gostaria mais de falar sobre o ocorrido. "Vamos aguardar a justiça de Deus e dos homens", escreveu Bianca.

