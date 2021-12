Pastor preso por estupro diz não acreditar na justiça

O pastor da Assembleia de Deus dos Últimos Dias Marcos Pereira, que está preso há um mês no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, afirmou que é inocente e não acredita na Justiça.

Pereira é acusado de ter estuprado duas fiéis de sua igreja, além de ser investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em homicídio.

A investigação contra ele começou há cerca de um ano, após a denúncia do coordenador da ONG Afroreggae, José Júnior.

Em entrevista ao UOL, o pastor disse que uma das vítimas trabalha no Afroreggae. De acordo com ele, a ONG quer incriminá-lo . "O suposto estupro teria acontecido em 2006 e a mulher ficou calada até hoje. De uma semana para outra, surge a necessidade de me prender", afirmou ele, por meio de seu advogado, Marcelo Patrício.

Marcos Pereira está preso desde 8 de maio. No dia 17 de junho, acontece a primeira audiência sobre o caso, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. A cidade é a mesma onde fica a igreja da qual Pereira é líder e onde ele foi detido pela Polícia Civil.

