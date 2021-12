Um vídeo inusitado vem chamando a atenção de internautas nas redes sociais. Isso porque um pastor de uma igreja evangélica (não identificada) faz uma oração em um fiel e, na hora de dar a "bênção", ele cospe na boca do homem.

No vídeo de 1 minuto 45 segundos, é possível ver o pastor bebendo um copo de água e logo em seguida cuspindo na boca do fiel. Depois do cuspe, ele ainda joga água na cabeça do rapaz, que desmaia.

Veja o vídeo:

Nos últimos meses, vídeos de pastores fazendo e falando coisas "estranhas" têm se tornado virais na internet. Em um deles, um pastor dá o testemunho falando de suas orgias com outro pastor.

Da Redação Pastor cospe na boca de fiel para entregar a cura

Há ainda o "pastor do Bope", que ele "troca tiros" com o suposto demônio.

Da Redação Pastor cospe na boca de fiel para entregar a cura

adblock ativo