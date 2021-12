Passageiros se aglomeram em aeroportos e rodoviária de SP para festas de fim de ano

Aeroportos e a rodoviária de São Paulo registram filas e aglomerações de pessoas que estão de malas prontas para passar as festas de final de ano em outra cidade. Em vídeos publicados nas redes sociais é possível ver a aglomeração gerada pelo grande número de passageiros no aeroporto de Guarulhos.

Com as filas de check-in no aeroporto de Guarulhos e de Congonhas, os passageiros não conseguiam respeitar o distanciamento social para evitar a propagação da Covid-19. De acordo com informações do portal UOL, até na fila para realizar um teste RT-PCR de Covid-19, no terminal de embarques internacionais, havia aglomeração.

O aeroporto de Guarulhos afirmou que segue todas as recomendações emitidas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e que atua para conter a transmissão de quaisquer doenças infectocontagiosas entre funcionários e passageiros por meio dos protocolos sanitários.

A administração do espaço disse ainda que, "por mais que se siga todos os protocolos, a conscientização do passageiro para respeitar as normas e regras é essencial" para combater a Covid-19. Representantes do aeroporto de Congonhas e do terminal rodoviário Tietê ainda não se manifestaram.

Confira o vídeo:

