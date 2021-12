Passageiro morre após passar mal em voo da TAM

Um homem de 42 anos morreu na tarde desta terça-feira, 14, após passar mal em um voo da TAM. O passageiro saiu de Lima, no Peru, e viajava com destino a São Paulo.

Por conta do ocorrido, a aeronave foi obrigada a fazer um pouso de emergência no Aeroporto Nacional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, às 17h30.

Apesar dos primeiros socorros realizados ainda dentro do avião, o passageiro não resistiu e morreu antes de ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no aeroporto.

A empresa aérea afirmou que vai prestar toda a assistência necessária à família do homem, que não teve a identidade revelada. Também não foram divulgadas as causas da morte.

adblock ativo