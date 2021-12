Participante do 'The Voice Kids' presta queixa por ofensas na internet

A adolescente Franciele Fernanda da Silva Cruz, 14 anos, foi até uma delegacia no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, 10, para registrar contra queixa de homem que a atacou com comentários racistas na internet após a participação dela no The Voice Kids no domingo, 8.

Ela cantou "Maria, Maria", de Milton Nascimento, que chegou a elogiar a interpretação dela no Facebook. Mas um internauta postou: "Irmã da música? Que música? Essa neguinha não canta porra nenhuma! O nível do brasileiro, seja qual for a área, tornou-se abaixo da crítica!".

