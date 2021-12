Parte do teto do Aeroporto de Congonhas desaba e fere pessoa

Parte do teto do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, desabou na manhã desta terça-feira, 11, por volta de 10h30, e feriu uma passageira que estava no local.

O incidente aconteceu na ala entre o check-in e o embarque. De acordo com o piloto baiano Breno Uzêda, que presenciou o fato, a passageira teve ferimentos leves e o local segue interditado.

Em seu perfil no Facebook, o piloto mostrou sua indignação com a falta de estrutura. "Um pedaço do teto do Aeroporto de Congonhas acabou de desabar e machucou uma passageira. Viva o país da Copa!!!", escreveu.

