Parte de viaduto desaba em uma das principais vias de Brasília

Parte da estrutura de um viaduto desabou no final da manhã desta terça-feira, 6, na região central de Brasília. O local é de grande movimento de carros e não havia, até a publicação desta matéria, notícias sobre vítimas. A localização é próxima à rodoviária central de ônibus urbanos.

A via, conhecida como Eixão, que liga as asas Sul e Norte do plano piloto e na galeria sob o viaduto funciona uma churrascaria. A capital federal tem sofrido com o impacto das chuvas. No último domingo, dia 4, o teto da garagem de um prédio desabou na cidade, causando a destruição de 25 veículos.

