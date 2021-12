Parte de palco do show de Luan Santana desaba e deixa fãs feridos

Seis fãs ficaram feridas após parte do palco do rodeio Catanduva, em São Paulo, desabar na madrugada deste domingo, 23. O acidente aconteceu minutos antes da apresentação de Luan Santana.

As vítimas estavam em uma área reservada do palco, uma espécie de camarote, para 20 fãs. Organizador do evento, Cláudio Romanholi alegou que o acidente foi provocado pela chuva.

"Nós temos todas as autorizações para a realização do show. Quase que 100% a causa foi porque tivemos uma chuva muito forte, as hastes acabaram cedendo no solo molhado e veio a desabar”, disse para o G1.

As vítimas tiveram ferimentos leves e a apresentação de Luan atrasou em cerca de uma hora por conta da ocorrência.

