Parte da estrutura de um camarote desabou durante show de Ivete Sangalo na 20ª edição da festa Odonto Fantasy, em Aracaju, Sergipe. Cerca de 25 pessoas ficaram feridas, segundo informações da Central de Regulação da capital sergipana. O acidente aconteceu por volta de 1h deste domingo, quando a cantora baiana apresentava seu show no evento, na região da Rodovia dos Náufragos.

As vítimas, a maioria com ferimentos leves, foram atendidas por equipes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) local e encaminhadas para o Hospital São Lucas, na capital sergipana, segundo informações de sites locais. O números de feridos ainda é impreciso, pois algumas vítimas foram socorridas em carros particulares.

Sem detalhes do ocorrido, a cantora Ivete Sangalo parou o show pediu calma às pessoas que estavam no camarote e mais informações sobre o que havia acontecido.

Da Redação Parte de camarote desaba durante evento com Ivete Sangalo em Aracaju

Da Redação Parte de camarote desaba durante evento com Ivete Sangalo em Aracaju

Apesar do ocorrido, a produção da Odonto Fantasy decidiu continuar a festa que, depois de Ivete Sangalo, contou com as apresentações de Saulo, Solange Almeida e Léo Batista. O evento seguiu até as 6h30 deste domingo.

Cerca de 22 mil pessoas participaram da 20ª edição da Odonto Fantasy que é maior festa a fantasia do Norte-Nordeste.

Leitor Adriano Maciel, que estava no camarote, conta como aconteceu:

A Odonto Fantasy publicou uma nota de esclarecimento na tarde deste domingo, 8, onde afirma que se solidariza com as vítimas do desabamento e está aguardando o resultado da perícia sobre as causas do incidente.

Ainda na nota, a empresa diz que "a equipe de bombeiros civis e do posto médico prestou os primeiros atendimentos no local e aqueles que precisaram de mais cuidados foram encaminhados a unidades de saúde. Estivemos com eles no hospital até receberem alta médica. Apenas uma pessoa segue hospitalizada".

De acordo com a Odonto Fantasy, a estrutura contratada pelo evento estava licenciada e vistoriada.

Confira abaixo a nota na íntegra:

Ao longo desses 20 anos de Odonto Fantasy, sempre priorizamos a transparência e o compromisso com o nosso público. Por isso, precisamos esclarecer alguns pontos sobre o que aconteceu ontem, quando uma parte do piso de um dos camarotes cedeu.

Em primeiro lugar, queremos nos solidarizar com as pessoas que se machucaram; as que não estavam no exato local, mas ficaram assustadas e os familiares e amigos que ficaram preocupados quando souberam do ocorrido. Enquanto aguardamos o resultado da perícia que vai esclarecer as causas do que aconteceu, cuidamos de quem se machucou.

A equipe de bombeiros civis e do posto médico prestou os primeiros atendimentos no local e aqueles que precisaram de mais cuidados foram encaminhados a unidades de saúde. Estivemos com eles no hospital até receberem alta médica. Apenas uma pessoa segue hospitalizada. Continuaremos em contato com todos para que tenham a assistência necessária até a completa recuperação.

É fundamental ressaltar que a estrutura contratada pelo evento estava licenciada e vistoriada. A área foi isolada imediatamente após o ocorrido para que fosse avaliada a extensão do dano. Após a avaliação do bombeiro civil, a área restante do camarote foi liberada e o evento continuou com a apresentação dos demais artistas sem qualquer intercorrência.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo e-mail contato@odontofantasy.com.br

Vídeo mostra momentos após o acidente:

Da Redação Parte de camarote desaba durante evento com Ivete Sangalo em Aracaju

adblock ativo