Parlamento da Juventude pela Água inscreve até próxima sexta

O Parlamento Nacional da Juventude pela Água, projeto que pretende engajar jovens brasileiros na gestão de recursos hídricos, está com inscrições abertas até o dia 9 de outubro. A iniciativa vai levar os selecionados para o VIII Fórum Mundial da Água, em Brasília, no ano de 2018.

Em cada estado e no Distrito Federal serão eleitos até dois jovens, com idade entre 18 e 27 anos, completos até o dia 22 de novembro desse ano.

A presidente do Parlamento Nacional da Juventude pela Água explica que os membros do PNJA "devem ser facilitadores na criação de parcerias para o desenvolvimento e condução de atividades no âmbito local, regional e nacional, além de atuarem na formação de novas lideranças e em processos de mobilização social e educação científica e ambiental pelas águas".

Processo de seleção



A seleção vai ocorrer em três etapas. Primeiro, através do registro online, depois haverá votação online e, por último, um grupo eleitores engajados na causa previamente selecionados vão escolher entre os dois mais votados na internet.

Na primeira etapa, além do currículo, que será preenchido no formulário eletrônico, é necessário fazer vídeo explicando por que deve ser eleito como um Jovem Parlamentar pela Água. O candidato deve fazer também o upload de documentos no sistema.

Os jovens selecionados pelo edital deverão comparecer à Assembleia Geral do Parlamento Nacional da Juventude pela Água, que será realizada em Brasília de 20 a 22 de novembro.

