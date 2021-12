Paraquedista morre após saltar do Morro da Gávea

Um empresário morreu após saltar de SpeedFly (espécie de paraquedas) no Morro da Gávea, no Rio de Janeiro. Tiago Amorim Cobra, 48, bateu o corpo contra as pedras durante o salto na tarde deste domingo, 9.

O paraquedista, conhecido por fazer vários saltos de SpeedFly, foi surpreendido por uma rajada de vento, que dobrou uma das velas, fazendo-o bater contra o paredão de pedra.

Um vídeo divulgado na internet, mostra o exato momento em que o esportista sofre o acidente, chegando a surpreender a cinegrafista.

O socorro aos bombeiros foi solicitado por volta das 15h20. Helicópteros foram encaminhados até o local, mas o empresário não resistiu aos ferimentos.

No facebook do paraquedista, a família comunicou o falecimento para parentes e amigos, que lamentaram a sua morte. "Ele está feliz e em paz agora".

