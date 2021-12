Parada do Orgulho LGBT reúne mais de 2 milhões em São Paulo

São Paulo recebeu na tarde deste domingo, 18, a 21ª edição da Parada do Orgulho LGBT. O evento que já faz parte do calendário tradicional da cidade começou por volta do meio-dia, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP), cartão postal da avenida Paulista, e se deslocou pela Rua da Consolação, até chegar ao Vale do Anhangabaú, região central da capital paulista, onde teve seu encerramento quando já era noite. A estimativa de público era de pelo menos dois milhões de pessoas, de acordo com a organização do evento.

Com o lema “Independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei. Todos e todas por um Estado laico”, uma multidão de pessoas tomou conta da avenida Paulista desde as primeiras horas do dia e coloriu a região da cidade tão acostumada ao trânsito de carros durante a semana.

De acordo com Rocha, 1º Sargento da Polícia Militar de São Paulo, “nas edições anteriores predominavam os casais homoafetivos, mas nesta é possível ver a presença de mais crianças e casais idosos”. Ele observou a Parada Gay do posto policial montado em frente ao Masp, ponto de partida do evento, e afirmou que não houve nenhum incidente incomum. “O que mais vimos é mal súbito causado pelo consumo de álcool e drogas”.

Protesto

Além de placas com mensagens de incentivo a um Estado laico, contra o uso de cargos no Congresso para a transmissão de mensagens evangélicas, também era possível encontrar pessoas protestando contra o governo do presidente Michel Temer (PDMB-SP) e pedindo a realização de eleições diretas. Mas o que mais se viu durante o evento foram pessoas que foram as ruas dançar e acompanhar os trios elétricos cheios de gente famosa, como as cantores Anitta e Daniela Mercury, a atriz Leandra Leal e a apresentadora Fernanda Lima.

Uma das mais duras batalhas enfrentadas pela comunidade LGBT e pela organização da Parada do Orgulho LGBT é a tentativa de criminalizar a homofobia, um projeto de lei que está parado no Congresso há 16 anos.

Baianos

A Bahia marcou presença na Parada Gay de São Paulo. A reportagem de A TARDE conversou com o fotógrafo Marcos Costa, 33 anos, nascido em Ubatã e morador da capital paulista há cerca de oito anos. Ele é fotógrafo e veio fantasiado em homenagem a cantora Daniela Mercury. Com a fantasia intitulada “União de Todas as Tribos”, ele queria passar uma mensagem de união e afetividade entre os povos, para que não haja violência gratuita.

“Estou aqui hoje na Parada Gay, com essa fantasia em homenagem a Daniela Mercury, para transmitir uma mensagem de paz e união para os povos, para que todos se entendam e respeitem as diferenças que existem em nossa sociedade. Que haja mais tolerância e que haja muito axé nas nossas vidas. Viemos aqui hoje para celebrar”, afirmou Costa.

Daniela Mercury da show na 21 Parada do Orgulho LGBT em São Paulo. #DanielaMercury #JornalATarde #JornalATardeSP #paradaLGBT #Igualdade #LGBT #FF #AvPaulista Vídeo Daniela Mercury. Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Jun 18, 2017 às 1:59 PDT

