Para 68% dos brasileiros, 2021 será melhor do que 2020, aponta Datafolha

De acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 31, 68% dos brasileiros avaliam que 2021 será um ano melhor do que 2020 para si próprios. Enquanto que, 19% afirmam que será igual e 10% acham que vai ser pior.

"Bem mais otimistas são também os apoiadores do governo Jair Bolsonaro (sem partido). Entre os que avaliam que a gestão do presidente como boa ou ótima, 77% esperam um ano melhor do que este em 2021. Para os que dizem sempre confiar em Bolsonaro, 82%", aponta o texto. Além disso, desse grupo, 14% dizem que vai ser igual, 7% afirmam que tende a ser pior e 2% não sabem.

Já entre os que avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo, 60% declararam que 2021 vai ser melhor, 24% igual e 15% disseram que será pior.

Em relação se o novo ano será melhor para os brasileiros em geral, o índice cai para 58%, enquanto 18% consideram que será igual, e 21%, pior.

A pesquisa foi realizada por telefone com 2.016 brasileiros adultos, entre os dias 8 e 10 de dezembro, em todos os estados do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O otimismo em relação a este novo ano que inicia se mostrou sensivelmente maior nas regiões Norte/Centro-Oeste (79%). No Nordeste esse índice foi de (70%). No Sul e Sudeste, 63% e 64%, respectivamente.

