'Papai Noel' que roubou helicóptero é transferido para SP

Nabiel da Silva Cordeiro, de 30 anos, suspeito de roubar um helicóptero vestido de Papai Noel, foi transferido para Sorocaba (SP), neste sábado, 9. O homem foi preso na sexta, 8, na cidade baiana de Queimadas (a 300 quilômetros de Salvador). Ele teria cometido o crime no dia 27 de novembro de 2015, em Mairinque (SP).



De acordo com a polícia, Nabiel foi transportado da Bahia em um avião que posou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 18h30, e levado para Delegacia Seccional de Sorocaba, onde chegou escoltado às 20h (horário da Bahia).



O acusado prestará depoimento para a titular da Delegacia de Mairinque, Fernanda Ueda, que investiga o caso. A oitiva deve ser realizada nos próximos dias.



A polícia não revelou para qual presídio ele será transferido após ser ouvido.



Outros suspeitos

Além de Nabiel, o instrutor, Rodrigo Senna, 29 anos, suspeito de ter pilotado a aeronave após o roubo, foi preso em São Paulo, no Aeroporto Campo de Marte, na quinta, 7.



Outros dois suspeitos continuam foragidos. Luana Mattiolli, 31 anos, e Eduardo de França, 40 anos, tiveram a prisão preventiva decretada e são procurados pela polícia.



Segundo a polícia, a mulher teria alugado a chácara, em Mairinque, para onde o helicóptero foi levado. Já Eduardo, fez o transporte de Nabiel até o aeroporto, na capital paulista, para o roubo.

A suspeita é que o helicoptero esteja no Paraguai. As investigações ainda apontam que a aeronave fez uma parada no Paraná antes de seguir viagem.



O roubo



O crime ocorreu no dia 27 de novembro, quando um homem vestido de Papai Noel roubou um helicóptero no estado de São Paulo. Segundo a polícia, o criminoso contratou o serviço de táxi aéreo da empresa Vortex, no Campo de Marte, na zona norte do estado, alegando que faria uma surpresa de Natal.



Porém, durante o voo, ele rendeu o piloto e os dois seguiram em direção a um sítio na cidade de Mairinque. Lá, outro comparsa esperava por eles. O piloto foi amarrado e deixado no local, enquanto os dois fugiram com a aeronave modelo Robinson 44, prefixo PR-DSF.



Ainda segundo a polícia, a vítima conseguiu se soltar e pediu ajuda para uma moradora da cidade, que o levou até uma base da Polícia Militar, em Itu.

Jefferson Domingos 'Papai Noel' que roubou helicóptero é transferido para SP

adblock ativo