Papai Noel cobre rosto de criança porque pai não pagou foto

O Papai Noel de um shopping em Curitiba esqueceu da fama de "bom velhinho" e cobriu o rosto de uma menina cujo pai tentava tirar uma foto.

O fato aconteceu no Shopping Palladium, onde só eram permitidas fotos produzidas pela equipe do local, que cobra pelo serviço, e causou revolta nas redes sociais.

"Absurdo! Papai Noel mercenário do Palladium! Uma mãe foi levar sua filha falar com o Papai Noel no Shopping Palladium. A menina toda encantada em ver o 'bom velhinho' e com a magia do Natal. No momento em que o pai foi bater uma foto da criança com o Papai Noel, ele puxou e tapou o rosto da criança. Absurdo! A criança sem entender nada do que estava acontecendo. O Papai Noel falou que o shopping Palladium não aceita que tirem fotos que não sejam as deles pagas. Sem ter um aviso sequer. Que horror!", escreveu um internauta.

Em nota, a administração do shopping lamentou o ocorrido e reforçou que "possui um imenso cuidado na realização de todas as ações que envolvem os consumidores, principalmente quando lida com crianças, seus sonhos e fantasias. [...] Neste caso específico, lamentamos pela atitude errada e fora dos padrões do Papai Noel, gerado a partir de um sinal irregular do fotógrafo", afirmou.

Ainda de acordo com o shopping, foi realizada uma reunião com a empresa responsável pelos serviços para a substituição do Papai Noel. Além disto, o estabelecimento ressaltou que qualquer pessoas pode tirar fotos de seus filhos livremente.

