Papa recebe as chaves da cidade do Rio de Janeiro

O papa Francisco chegou às 9h45 ao Palácio da Cidade, uma das sedes da prefeitura do Rio de Janeiro. Ele rebebeu as chaves da cidade em uma cerimônia, quando mais uma vez, pediu aos presentes que "rezem" por ele.

Logo em seguida, o papa conversou de forma descontraída com o prefeito Eduardo Paes e com o governador Sérgio Cabral. Ele abençoará as bandeiras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que acontecerão no Rio. Vários atletas participam da cerimônia, como ex-astro do basquete Oscar Schmidt.

Vários atletas participarão da cerimônia. Às 11h, o pontífice visitará a comunidade de Varginha, no complexo de Manguinhos, na zona norte da cidade do Rio, onde ele fará discurso. Depois, terá um encontro na tarde de hoje com peregrinos argentinos, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo o porta-voz da Santa Sé, padre Federico Lombardi, 5 mil peregrinos serão autorizados a participar do encontro, às 12h30, com o pontífice. Por fim, o papa participa pela primeira vez de um evento oficial da Jornada Mundial da Juventude, a missa de acolhida, às 18h, na Praia de Copacabana.

