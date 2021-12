Papa Francisco telefona e conversa com mãe de Marielle Franco

O papa Francisco telefonou nesta quarta-feira, 21, para a mãe da vereadora Marielle Franco, assassinada na última semana no Rio de Janeiro, e manifestou solidariedade à família. De acordo com a Fundación Alameda, organização argentina liderada pelo amigo pessoal do pontífice Gustavo Vera.

A Fundação afirmou que em um primeiro momento a filha de Marielle escreveu uma "afetuosa carta" a Francisco, que chegou ao pontífice através do argentino Gustavo Vera, amigo do papa desde que este era arcebispo de Buenos Aires.

Posteriormente, o papa entrou em contato com Luyara Santos, filha de Marielle, e falou com a mãe da vereadora através de uma ligação telefônica.

adblock ativo