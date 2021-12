Papa Francisco fará percurso em carro aberto no RJ

A programação de chegada do papa Francisco ao Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira, 22, foi alterada para incluir na programação oficial um percurso em carro aberto pelas ruas do centro da cidade. Pelo novo roteiro, o papa desembarcará na Base Aérea do Galeão, às 16h, e vai em carro fechado até a Catedral Metropolitana, na Avenida Chile.

Na catedral, Francisco embarcará em um carro aberto e desfilará para o público. Ele vai passar pelas avenidas República do Chile e Rio Branco, Rua Araújo Porto Alegre, avenidas Graça Aranha e Nilo Peçanha e mais uma vez pela Avenida Rio Branco até o Theatro Municipal, passa para um carro fechado e segue para o 3º Comando Aéreo Regional (3º Comar), ao lado do Aeroporto Santos Dumont, onde pegará um helicóptero em direção ao Palácio Guanabara.

Na sede do governo fluminense, o papa participa de uma cerimônia de boas-vindas com as presenças da presidenta da República, Dilma Rousseff, do governador Sérgio Cabral e de autoridades civis e religiosas. Do Palácio Guanabara, Francisco irá de helicóptero para a residência da Arquidiocese do Rio de Janeiro, no Sumaré, onde pernoitará durante a sua permanência no Rio.

