Papa Francisco diz que gays "não devem ser marginalizados"

"Se uma pessoa é gay e busca Deus, quem sou eu para julgá-lo?", disse o Papa Francisco nesta segunda-feira, 29, durante a viagem de volta a Roma após participar da Jornada Mundial da Juventude 2013 (JMJ 2013), no Rio de Janeiro. O pontífice ainda completou, na entrevista para 70 jornalistas, que os gays "não devem ser marginalizados, mas integrados à sociedade. O catecismo da Igreja Católica explica isso muito bem. Diz que eles não devem ser discriminados por causa disso, mas integrados à sociedade."

A declaração acontece após recentes revelações de que um assessor próximo ao papa seria homossexual, além da divulgação de uma frase atribuída a Francisco criticando o "lobby gay" no Vaticano.

"Vocês vêm muita coisa escrita sobre o 'lobby gay'. Eu ainda não vi ninguém no Vaticano com um cartão de identidade dizendo que é gay. Dizem que há alguns. Acho que, quando alguém se encontra com uma pessoa assim, devemos distinguir entre o fato de que uma pessoa é gay de formar um lobby gay, porque nem todos os lobbies são bons. Isso é o que é ruim", disse.

O papa ainda afirmou que "o problema não é ter essa tendência [gay]. Devemos ser como irmãos. O problema é o lobby dessa tendência, da tendência de pessoas gananciosas: lobby político, de maçons, tantos lobbies. Esse é o pior problema".

Brasil - O pontífice também falou sobre a estada no Brasil, descrevendo como "uma bela viagem" e elogiando o "povo brasileiro". "Espiritualmente me fez bem, estou cansado, mas me fez bem. A bondade e o coração do povo brasileiro são muito grandes. É um povo tão amável, que é uma festa, que no sofrimento sempre vai achar um caminho para fazer o bem em alguma parte. Um povo alegre, um povo que sofreu tanto. É corajosa a vida dos brasileiros. Tem um grande coração, este povo."

Ele, que antes tinha comparado o movimento carismático no Brasil a uma "escola de samba", arrependeu-se e disse que esse grupo "bem assessorado" fazem parte da "igreja que se renova".

