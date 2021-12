Papa Francisco almoça com moradores de rua no Dia Mundial dos Pobres

O papa Francisco almoçou com cerca de 1.500 moradores de rua no Vaticano para celebrar o Dia Mundial dos Pobres neste domingo, 17. O pontífice celebrou uma missa na Basílica de São Pedro dedicada à conscientização sobre a pobreza no mundo.

Francisco criticou a indiferença da sociedade aos mais desfavorecidos.

"Meus pensamentos vão para aqueles que promovem iniciativas de solidariedade para dar esperança concreta aos mais desfavorecidos", disse o papa na praça São Pedro, antes do almoço.

O Santo Padre chegou à sala Paulo VI às 12h20 (hora local) e sentou-se a mesa principal, de onde dirigiu algumas palavras aos presentes. "Minhas boas-vindas a todos. Desejo que hoje o Senhor abençoe a todos nós: que Deus nos abençoe nesta reunião de amigos, neste almoço e também bênçãos às suas famílias. Que o Senhor abençoe a todos. Obrigado e bom almoço."

O almoço foi servido por 50 voluntários e colaboradores de associações de voluntariado. O menu oferecido era composto por: lasanha, picadinho de frango com creme de cogumelos, batata assada, sobremesa, frutas e café. O papa Francisco entregou aos presentes e às associações mais de 1.500 bolsas contendo um quilo de massa.

