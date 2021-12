Papa Francisco agradece carinho dos brasileiros pelo Twitter

Na manhã desta terça-feira, 23, o papa Francisco agradeceu pela forma que foi recebido no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 22, quando desembarcou no Brasil para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O agradecimento foi postado na conta oficial do pontífice no Twitter. "Obrigado! Obrigado! Obrigado a vocês todos e a todas as autoridade pela magnífica acolhida em terra carioca! #Rio2013 #JMJ", escreveu o papa.

Obrigado! Obrigado! Obrigado a vocês todos e a todas as autoridade pela magnífica acolhida em terra carioca! #Rio2013 #JMJ — Papa Francisco (@Pontifex_pt) July 23, 2013

Nesta terça, 23, a JMJ tem início com a realização da Feira Vocacional, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Lá, estarão disponíveis aos visitantes 50 confessionários, estandes vocacionais, tendas acústicas e um local de adoração a Jesus Sacramentado.

Outras atrações são o Catolic Point, onde os peregrinos poderão dançar ao som de música eletrônica católica, e o Espaço 180°, destinado aos esportes radicais. É nessa feira que o papa vai colher a confissão de cinco jovens de várias nacionalidades, na sexta, 26.

A agenda oficial do papa Francisco no Rio de Janeiro, onde participa da JMJ até o domingo, 28, prevê que, a princípio, ele descanse nesta terça na residência da Arquidiocese, no Sumaré, onde ficará hospedado durante sua estada na cidade. A Secretaria Executiva do Comitê Organizador Local da JMJ não descartou, porém, mudanças na programação.

Em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), a JMJ promove também hoje debate sobre o papel da juventude no desenvolvimento sustentável e na paz. O encontro "Jovens e Cultura da Paz" ocorrerá no prédio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), onde funcionam os consulados das delegações internacionais durante a jornada. As discussões vão contar com a participação do enviado especial do secretário-geral da ONU para a Juventude, Ahmad Alhendawi.

Durante a jornada, ocorrerão cinco atos centrais, sendo quatro com a presença do papa Francisco. O primeiro está previsto para a noite de hoje. Trata-se da missa de acolhida que será rezada pelo arcebispo local, dom Orani João Tempesta, na Praia de Copacabana.

Após a celebração, os Correios farão o lançamento de um selo em homenagem ao papa Francisco. O selo traz, em primeiro plano, a imagem do papa no gesto de emissão de bênção, tendo, ao fundo, a representação da Baía de Guanabara e, à esquerda, o monumento do Cristo Redentor.

Serão emitidos 1,2 milhão de selos, com preço de R$ 1,80 por unidade. As peças poderão ser compradas na loja virtual,na Agência de Vendas a Distância ou nas agências dos Correios.



