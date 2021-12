Papa circulará pelo RJ em carro com vidro blindado

Em vez do papamóvel aberto que tem sido usado pelo papa Francisco no Vaticano, o pontífice vai circular no Rio de Janeiro em um outro modelo, fechado por vidros blindados e com o teto iluminado. O veículo garante mais segurança e, ao mesmo tempo, permite que o papa seja visto pela população. O papa Francisco estará no Rio para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que acontece entre 23 e 28 de julho. Ele chega à cidade no dia 22.

O papamóvel que circulará no Rio é o mesmo que foi usado por Bento XVI na Jornada de Madri, em 2011. O papa pode optar por abrir as proteções de vidro, para facilitar o contato com a população. As informações são da rádio Vaticano.

Segundo representantes das Forças Armadas responsáveis pelo esquema de segurança do papa na Jornada, o papamóvel principal e outro reserva serão trazidos ao Rio em um avião cargueiro da Força Aérea Brasileira (FAB).

