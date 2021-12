Pai teria incentivado filho a alimentar leão no zoológico

Em novo vídeo divulgado na internet por um site da cidade de Cascavel (Catve.com), o pai do menino Vrajamany Rocha, 11, estaria incentivando o filho a alimentar o leão que está dentro da jaula no zoológico da cidade.

A cena acontece pouco antes do menino de 11 anos ser atacado por um tigre e ter o braço dilacerado. O garoto teve o braço amputado na altura do ombro.

Ao longo do vídeo, a voz masculina, que seria de Marcos do Carmo Rocha, pai da criança, aparenta tranquilidade e dá a entender que está o tempo todo perto do jovem. Ele chega a dizer "Dá, filho, dá. Ele [o leão] não vai pegar [o osso de galinha] mas vai se divertir".

Marcos disse, em depoimento à polícia, que quando o ataque aconteceu, estava longe do garoto, cuidando do irmão menor, de 3 anos, e não viu que Vrajamany havia pulado a grade de segurança que separa os visitantes das jaulas dos animais selvagens.

Em entrevista dias depois do episódio, o próprio Vrajamany inocentou o pai. "Ele não teve culpa".

