Vídeo publicado no youtube mostra o desespero de uma família de Manaus que atropelou, no domingo, 20, o próprio filho que engatinhava atrás do carro na garagem.

Ao volante, o pai da criança saía da garagem de marcha à ré, quando a mãe pede para ele parar. Todos descem do veículo e com a ajuda de pessoas que passavam na rua retiram o menino.

O bebê sofreu pequenas queimaduras na orelha, costas e mãos, mas passa bem. Veja as imagens:

Da Redação Pai não vê filho embaixo do carro e dá marcha à ré; veja

