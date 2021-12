Pai não se conforma com separação e mata filhas enforcadas

Um crime chocou a população de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, na noite de domingo, 18. Gilson Luiz Sholles, 43 anos, matou as duas filhas, de 3 e 5 anos, e depois se enforcou também. O corpo foi avistado por um vizinho, que chamou a polícia.

No local, os policiais descobriram que o homem filmou toda a ação com a câmera de seu notebook, apreendido e encaminhado à perícia. Os pais das crianças tinham se separado há cerca de um mês e o homem não se conformava com o fim do relacionamento.

No início de 2015, a mãe das crianças registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Pinhais, por ameaça de morte por parte do ex-marido. A Justiça havia determinado, na semana passada, uma medida protetiva limitando o encontro do pai com as filhas e com a ex-mulher.

Mas antes da da medida protetiva, o pai havia passado um dia com as filhas sem problemas e a mãe autorizou que o ex-marido ficasse com as crianças neste domingo. Os corpos das crianças serão sepultados nesta segunda-feira, 19, em Piraquara, também na região metropolitana de Curitiba.

adblock ativo