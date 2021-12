Pai de piloto nega que Gabriel Diniz tenha pego carona e diz que voo foi fretado

Em entrevista a uma rede de TV, nesta terça-feira, 28, o pai do piloto Gabriel Abraão Farias, que conduzia o avião que caiu e causou a morte de Gabriel Diniz, negou a versão do Aeroclube de Alagoas e afirmou que o cantor não pegou carona.

Segundo Erivaldo Farias, o voo teria sido fretado pelo valor de R$ 4 mil, para viagens de ida e volta entre Maceió e Salvador. Além do cantor, o piloto Gabriel Abraão Farias e o copiloto Linaldo Xavier Rodrigues morreram na segunda-feira, 27, após o acidente em Estância, Sergipe .

Na entrevista, Erivaldo Farias deu detalhes do acontecido. "Ele saiu daqui (Maceió) do aeroclube pra Salvador. Lá, ele arrumou um hotel para meu filho e o copiloto ficarem. Quando terminou o show, eles iam retornar pra cá. Mas não foi nada de carona. O voo foi fretado, o aeroclube era consciente e liberou a aeronave", disse o pai do piloto.

"Ele (Gabriel Diniz) chamou Abraão pra fazer a viagem e eles dois fizeram o acerto da viagem e ficou acertado por R$ 4 mil. Tinha que abastecer e, quando foi voar, o Abraão pagou o abastecimento do próprio bolso e o cantor ficou de, quando terminar o show, acertar", afirmou ele.

adblock ativo