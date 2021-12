Paes diz que não há dinheiro para pagar servidores; secretário fala em parcelar 13º

A prefeitura do Rio de Janeiro não sabe se vai conseguir depositar o salário de janeiro até o quinto dia útil, 8. Em entrevista neste sábado, 2, o prefeito Eduardo Paes disse que não há dinheiro em caixa.

"Que não tem, eu tenho certeza. É muito fácil distribuir contracheque, né, sair distribuindo contracheque, no dia 18, e não deixar o dinheiro em conta. A nossa realidade é que o governo Crivella deixou duas folhas de pagamento, o 13º e a folha de dezembro descobertos. Nós vamos fazer todo o esforço do mundo, o secretário Pedro Paulo deve dar mais detalhes até a segunda-feira. Agora estamos tendo acesso às contas da prefeitura para ver como vai ser esse pagamento. É prioridade absoluta. O fato é que não deixaram qualquer recurso em caixa", disse Paes, no Centro de Operações, onde acompanhou a situação da chuva no Rio.

O recém-nomeado secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo (DEM) afirmou na sexta-feira, 1º, não ter certeza de que vai conseguir efetuar o pagamento nesse prazo.

"Amanhã mesmo [sábado, 2] vou começar a verificar os saldos das contas da prefeitura para saber se nós teremos condições de pagar o salário dos servidores no 5º dia útil", afirmou.

De acordo com o secretário, outro problema é o 13º, que a maioria do funcionalismo carioca ainda não recebeu. "Vou iniciar o estudo para podermos, em algum momento, dar um prazo para os servidores. A situação é muito grave", comentou Pedro Paulo.

O secretário disse que o abono natalino "terá que ser negociado à parte". "Possivelmente, nós vamos ter que discutir até mesmo o parcelamento", pontuou.

Segundo o secretário de Fazenda, a Prefeitura do Rio precisa ter em seu caixa cerca de R$ 800 milhões para poder pagar a sua folha salarial.

"Nós precisamos fazer um trabalho de recomposição de caixa. Ou então vamos continuar vendendo o almoço para pagar a janta. A gente precisa ter um caixa suficiente para pagar os salários com as receitas do próprio mês, e não empurrar com as receitas dos meses seguintes", disse.

