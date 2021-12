Guilherme Raymo Longo confessou em entrevista para a TV Record que matou o enteado Joaquim Ponte Marques, 3 annos, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Essa é a primeira vez que ele assume a autoria do crime, que aconteceu em 5 de novembro de 2013.

Após a entrevista, Longo desapareceu. Ele estava em liberdade provisória, que pode ser revogado por conta do seu desaparecimento.

Na entrevista, Longo disse, sem demonstrar emoção, que matou Joaquim para melhorar o relacionamento com a mãe da criança, Natalia Ponte. "Ela ia ter mais tempo para se dedicar a mim, ao nosso relacionamento, porque realmente a criança demanda muito esforço... Eu achava que isso ia resolver, né?", disse.

Ele disse que teve essa ideia quando Joaquim pediu leite e ele viu que a mulher estava dormindo. Longo nega que tenha dado insulina em excesso para a criança, conforme defende o Ministério Público.

"Eu estrangulei ele... sem... eu não apertei a traqueia dele né, para não machucar. Eu sabia que ia machucar. Simplesmente, é... comprimi a lateral do pescoço dele pra que ele desmaiasse sem dor. Foi rápido. Foi coisa de dois, três segundos [...] E aí ele desmaiou. Eu segurei ele por mais algum período de tempo até ele não esboçar mais reação", confessou.

Depois de matar o menino, Longo decidiu jogar o corpo no córrego, que estava cheio por que choveu no dia do homicídio. O corpo de Joaquim foi achado cinco dias após seu desaparecimento, a mais de 100 quilômetros de Ribeirão.

O padrasto classifica o crime como uma "besteira". Ele aceitou gravar a entrevista de forma voluntária. A conversa foi registrada em um quarto de hotel.

Além dele, o MP também denunciou Natália por suposta omissão. Ela também chegou a ser presa, mas depois foi liberada. Ela mora atualmente com os pais e o filho fruto do relacionamento com Longo.

Da Redação Padrasto confessa ter matado Joaquim em entrevista para TV

Da Redação Padrasto confessa ter matado Joaquim em entrevista para TV

adblock ativo