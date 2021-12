Padilha: conselhos interferem em adesão ao Mais Médicos

O ministro da Saúde Alexandre Padilha acusou Conselhos de Medicina de serem os responsáveis pelo fato de várias universidades federais virem se recusando a aderir à parte acadêmica do programa Mais Médicos, não indicando tutores e supervisores, bem como se recusando a organizar os cursos de saúde básica que profissionais deveriam frequentar um dia por semana.

"As universidades tem autonomia para isso (resolver se participa). Acho que aos poucos há uma mudança de mentalidade. Antes de ver quem não aderiu é preciso ver o conjunto de universidades, professores, docentes que já aderiram, mesmo sob ameaça, às vezes, dos conselhos profissionais", declarou Padilha que visitou dois postos que receberam profissionais do Mais Médicos na periferia de Salvador nessa sexta, 27, ao lado do prefeito ACM Neto (DEM) e do secretário municipal de Saúde, José Antonio Rodrigues Alves.

Ele disse que "vai enfrentar" eventuais pressões. "Não vamos admitir qualquer tipo de ameaça, de assédio que, às vezes, os Conselhos fazem. Se iniciou uma ação, do meu Conselho contra mim. O secretário que coordena o programa Mozart (Sales) foi aberta também uma ação contra ele.

Mesmo com ameaça dos conselhos profissionais vamos até o fim. Pois o que nos move é levar médicos para milhões de brasileiros que não tem médicos no bairro onde mora", disse, acreditando que "aos poucos, passo a passo, não só a população como a classe médica vão perceber que o programa traz profissionais para ajudar", disse.

