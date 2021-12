Paciente de coronavírus no Distrito Federal tem quadro grave e instável

A paciente confirmada com contaminação do novo coronavírus, uma mulher de 52 anos, residente no Distrito Federal, teve uma piora no quadro respiratório e está em estado grave e instável, segundo a Secretaria de Saúde do DF.

A mulher está internada em isolamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Ela apresenta febre alta e respira com ajuda de aparelhos.

Segundo a Secretaria de Saúde, a paciente já tinha doenças relacionadas, o que agravou o quadro dela após o contágio por Covid-19. A secretaria também afirma que ela recebe "cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e de todo suporte técnico-científico".

De acordo com o boletim Ministério da Saúde nesta terça-feira, 10, o Distrito Federal registra 59 casos suspeitos e outros 24 já descartados.

