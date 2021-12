Paciente canta e toca violão durante cirurgia no cérebro

Enquanto passava por uma cirurgia no cérebro, Anthony Kulkamp Dias, 33 anos, cantou e tocou violão. O procedimento foi na última quinta-feira, 28, em um hospital de Tubarão, no Sul de Santa Catarina. A previsão é de que ele receba alta nesta quarta, 3.

Entre as canções cantadas por Anthony, "Yesterday", de Beatles, "Bem Maior", da banda Roupa Nova, e "Telefone Mudo", do Trio Parada Dura.

A permissão para que o paciente cantasse e tocasse foi dada pelos médicos, que queriam avaliar se o lado bom do cérebro não seria afetado durante o procedimento. Anthony fez a cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro.

Em entrevista ao G1, o anestesista Jean Abreu Machado disse que, como o tumor estava próximo a áreas que afetavam a fala e o movimento do paciente, é recomendado que ele fique acordado para, caso ocorra algum tipo de lesão, a situação seja logo percebida pela equipe médica.

"As áreas com funções especiais podem ser monitoradas em tempo real. Assim, são menores as chances de lesão e é possível uma otimização do tratamento", explica Jean, dizendo que, para evitar dores, foram aplicadas medicações na veia combinadas a anestésicos locais.

Seis profissionais, entre neurocirurgiões, anestesista, instrumentadora cirúrgica e fonoaudióloga, participaram da operação. A cirurgia durou cerca de 9 horas.

