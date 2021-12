Ovo fitness: uma alternativa para curtir melhor a Páscoa

O feriado mais doce do ano chegou e pra muita gente isso significa se jogar com força no chocolate. Em contrapartida, há aquele grupo que só de pensar nas calorias que isso trará já sofre por antecipação. Além destes, existem as pessoas com restrições alimentares, cada vez mais comum hoje em dia.

Diante disso, o mercado dispõe de opções variadas para agradar a todos os gostos e necessidades, não só que não atrapalham na dieta, mas ajudam a dar um up no treino, como o ovo fitness.

A nutricionista esportiva Giselle Santos e o namorado, Leandro Caetano, sempre foram adeptos ao mundo fitness e em ter uma alimentação saudável. Há três anos, alguns dias antes da Páscoa, tiveram juntos a ideia de criar ovos de Páscoa fitness, contendo Whey Protein e chocolate sem glúten e sem lactose. “Como estávamos de dieta e a páscoa estava se aproximando, tivemos a ideia de fazer um ovo de páscoa com Whey Protein, utilizando chocolate sem glúten e sem lactose. Utilizamos o Whey pela nossa paixão por atividades físicas, demos para alguns amigos experimentarem e ao ver que estava dando certo, continuamos”.

Após a Páscoa, decidiram continuar e passaram a fazer outros produtos como brigadeiro, pão de mel sem glúten, mousse de whey e bolo de batata doce. A partir de toda a repercussão positiva, pensaram num nome para a marca e decidiram batizá-la de “Laricas Fitness”. “A ideia era ter um negócio voltado para quem treina, sendo assim, entraria como fonte proteíca no cardápio”, afirma Giselle. Em média, uma porção de 60g de um ovo de páscoa da marca tem 11% de proteína e apenas 105 calorias.

O sabor se assemelha ao de um chocolate normal, com alterações quase imperceptíveis. Sendo assim, quem estiver de dieta em época de páscoa não vai mais precisar passar vontade.

adblock ativo