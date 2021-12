Outdoors são colocados próximo a casas de agressores de Maju

Uma campanha contra o racismo instalou outdoors próximos às casas de internautas que ofenderam a jornalista Maju Coutinho, garota do tempo do "Jornal Nacional". Dezenas de internautas xingaram Maju no Facebook, o que causou revolta e repercussão nas redes sociais.

Diante do que aconteceu com a jornalista, a Ong Criola decidiu criar uma campanha de conscientização para esse tipo de crime. Para isso, foram instalados os outdoors em locais próximos às residências de alguns internautas envolvidos no episódio.

De acordo com a Ong, a ideia não é expor ninguém, mas conscientizar a partir do choque. Portanto, eles não divulgam os nomes e fotos dos agressores.

As publicidades trazem a mensagem "Racismo virtual. Consequências reais".

