Otto Alencar critica decisão que libertou líder do PCC

O senador Otto Alencar (PSD-BA) usou o Twitter para fazer críticas após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio, que libertou André do Rap, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC). Horas depois do traficante ter deixado a prisão, o presidente da Corte, Luiz Fux, anulou a decisão e determinou a prisão imediata do criminoso.

Otto citou uma frase de Montesquieu para se posicionar e reforçar a opinião diante do fato.

“Quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as que lá existem são executadas, pois boas leis há por toda parte’, Montesquieu. Existe lei no Brasil para soltar provecto chefe do tráfico? Se existe, foi executada’, publicou.

