Osmar Terra publica mensagem de pesar pelas 500 mil mortes por Covid

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) publicou mensagem de pesar pelas 500 mil mortes por Covid-19, no Twitter; O número é 250 vezes maior do que ele havia previsto em março do ano passado, quando afirmou que a pandemia causaria 2.000 óbitos. À época, ele disse que a previsão poderia desmoralizá-lo.

No tuíte, publicado na manhã deste domingo, 20, Terra diz que perdeu pessoas queridas e lembra que ele mesmo esteve internado em uma UTI por causa do coronavírus.

“Nessa trágica pandemia perdi pessoas queridas e estive numa UTI. A minha solidariedade a todos que tiveram perdas. São 500 mil no Brasil e 3,8 mi no mundo. Que a gente reflita sobre nossa fragilidade diante das forças da natureza e aprenda a enfrentá-las melhor, agora e no futuro.”

Terra, além de médico, é um dos conselheiros do presidente Jair Bolsonaro para assuntos sobre a pandemia. Ele virou referência entre bolsonaristas ao publicar mensagens e vídeos contra o distanciamento social e que minimizam a pandemia.

Em uma delas, de outubro, ele usa dados imprecisos para colocar em cheque a eficácia de medidas de distanciamento, como o lockdown. Em outro tuíte enganoso, publicado no mesmo mês, Terra diz que “não há registro histórico de pandemia de um novo vírus que termina com vacina! Isso só acontece com a imunidade de rebanho”.

O ex-ministro da Cidadania é apontado como um dos membros do gabinete paralelo. De acordo com registros, ele esteve presente em 11 reuniões do grupo. Terra foi convocado para depor na CPI da Covid nesta semana e deve falar à comissão na terça-feira, 22.

Para Otto Alencar (PSD-BA), um dos membros da CPI, Osmar Terra “foi o grande defensor da imunidade de rebanho. As previsões deles foram todas incorretas e ele chegou a orientar, o ex-ministro Eduardo Pazuello”.

