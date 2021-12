Oscar Niemeyer tem piora na função renal, diz boletim médico

O estado de saúde do arquiteto Oscar Niemeyer piorou neste sábado, 17, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele está internado desde o dia 2 de novembro.

De acordo com o boletim, Niemeyer apresentou "piora na função renal" e seu quadro clínico "requer cuidados". O arquiteto segue internado na Unidade Intermediária, onde permanece "lúcido e segue a fisioterapia respisratória". Ainda não há previsão de alta.

Esta é a terceira vez neste ano que Niemeyer é internado. A última foi em outubro, quando ele ficou duas semanas no hospital por conta de uma desidratação.

