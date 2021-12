Órgãos de ex-BBB Josy Oliveira, vítima de um AVC, serão doados

A ex-BBB Josy Oliveira, que morreu no último sábado, 4, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) durante uma cirurgia para tratar de um aneurisma terá seus órgãos doados. A decisão foi da família da mineira de Juiz de Fora, que também terá o seu corpo cremado em São Paulo. As informações são do G1.

Mineira de Juiz de Fora, Josy era formada em psicologia, mas se dedicou à carreira de cantora após a participação no reality show. Ela deixou um filho de 5 anos. Após a cremação do corpo, suas cinzas deverão ser espalhadas no mar pelo marido Daniel.

Josy, que tinha 43 anos, realizou a cirurgia para tratar do aneurisma na última terça-feira, 31, no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista, em São Paulo. Com as complicações, ela ficou em coma induzido, mas não resistiu.

O aneurisma de Josy foi descoberto durante exames de rotina em dezembro dde 2020. De acordo com a irmã, Jeanne Oliveira, o aneurisma era totalmente irregular e ela estava frágil, o que fez com que os médicos a aconselhassem a realizar um procedimento cirúrigico o mais rápido possível.

No momento em que o cateter estava sendo inserido, o aneurismo se rompeu e Josy teve um AVC.

