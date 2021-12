Operário morto em SP era procurado pela justiça da BA

O operário Edenilson Jesus Santos, de 24 anos, que morreu soterrado após o desabamento de um prédio na segunda-feira, 2, em Guarulhos (SP), e foi encontrado nesta quinta-feira, 5, era procurado pela Justiça da Bahia.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública da Bahia, desde novembro um pedido de prisão preventiva havia sido decretado pela 1ª Vara Crime de Justiça de Porto Seguro. Ele era acusado pelo homicídio de Jean Carlos Domingos de Oliveira, em abril de 2010, em Arraial D'ajuda (Porto Seguro).

O desabamento do edifício de cinco andares aconteceu na noite da segunda, na Avenida Presidente Humberto Castelo Branco em Guarulhos, em São Paulo. Outros 13 operários que trabalhavam na obra já haviam saído do prédio no momento da queda. Edenilson, que trabalhava como vigia, costumava dormir no local.

