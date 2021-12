Operações policiais no Rio deixam 23 mortos

A Polícia Militar contabilizou na quarta-feira, 24, 23 mortos e 159 detidos nas operações realizadas desde a última segunda pela Polícia Militar do Rio de Janeiro contra grupos criminosos que estão semeando pânico na população com assaltos, arrastões e queima de veículos.



Esta quarta-feira foi o pior dia da ofensiva, com 15 mortes registradas entre os supostos bandidos, afirmou em entrevista coletiva o coronel Henrique de Lima Castro, porta-voz da PM. Neste mesmo dia, 31 pessoas foram detidas. As 15 vítimas se somam às cinco de terça e outras três de segunda.

