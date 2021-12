Operação desarticula organização criminosa na Bahia, Sergipe e Pernambuco

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 12, a Operação Acesso Negado - Game Over. A ação é realizada pela Polícia Federal e se estende a Aracaju, Salvador, Feira de Santana, Juazeiro e Petrolina, com o foco de desarticular organização criminosa responsável por desvio de recursos públicos.

Esta é a segunda fase da Operação Acesso Negado, que iniciou em novembro de 2015 e foi fruto de mais de três anos de investigação, tendo como resultado a confirmação de irregularidades na contratação pelo Município de Canindé de São Francisco, da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), denominada Instituto Sócio Educacional Solidariedade (ISES).

De acordo com PF, as apurações constataram que após vencer um concurso de projetos composto de vícios do qual resultou a sua contratação pela Prefeitura de Canindé de São Francisco, o ISES realizou contratos superfaturados com pessoas físicas e jurídicas, integrantes do seu próprio grupo econômico. Esses contratados não prestavam serviços ao que estavam relacionados, de forma que o instituto suspeito apenas recolhia para si os valores pagos pela prefeitura.

Fase Game Over

Na operação que ocorre nesta terça, 80 policiais irão cumprir 18 mandados de busca e apreensão expedidos pela 6ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itabaiana (SE), estendendo-se aos estados de Sergipe, Bahia e Pernambuco, além de medidas cautelares que proíbem a contratação com poder público por meio da OSCIP e de bloqueio de cerca de R$ 1.300.000 do patrimônio dos suspeitos.

Os investigados vão responder por delitos de participação em organização criminosa (artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13), desvio de verbas públicas praticado por Prefeito (artigo 1º, I, do Dec-Lei 201/67), fraude em licitação (artigos 89 e 90 da Lei 8.666/93) e lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei 9.613/98).

