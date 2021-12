Operação da PF evita roubo de avião, apreende fuzis e deixa seis mortos

Uma operação da Polícia Federal (PF) baiana e pernambucana evitou o roubo de um avião que transportava valores na madrugada desta quarta-feira, 26. A ação criminosa, organizada por uma quadrilha que atuava em roubo a bancos e carros-fortes nos dois estados, ocorreu no aeroporto da cidade de Salgueiro (PE).

Durante a operação, Cláudio Aprígio da Silva Neto, de 46 anos, Alex Gonçalves dos Santos, 37, Renato Vieira dos Santos, 50, Francieldo do Nascimento Silva, 47, Rafael Rodrigues Pereira, 36, e Galdioso Moura da Silva, 47, que trocaram tiros com a polícia, foram mortos.

Martins Simão dos Santos, integrante da organização, também ficou ferido e está internado, no Hospital de Salgueiro. Além disso, sete fuzis foram apreendidos. Entre eles, um calibre 50, capaz de derrubar aeronaves. Um armamento semelhante foi descoberto recentemente no Rio de Janeiro.

Parte da quadrilha foi desmontada, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que também participou da ação conjunta. Ainda de acordo com o órgão baiano, equipes da Cipe Caatinga, junto com policiais militares pernambucanos, já observavam a movimentação da organização e, ao saber do roubo, apoiaram a operação da PF.

"Mais uma demonstração da importância do trabalho integrado. Avançamos muito no combate ao roubo de banco e agora estamos fechando o cerco contra quadrilhas que agem contra transportadoras de valores", disse o secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Teles Barbosa, em nota enviada à imprensa.

Piloto ferido

Ainda de acordo com a PF, os suspeitos fortemente armados atacaram a aeronave durante a aterrissagem. Para isso, eles invadiram a pista e abordaram os vigilantes dos carros-fortes que estavam no local.

Em seguida, eles atiraram contra a aeronave. Um dos disparos atingiu o piloto, obrigando-o a parar. Ele foi levado a um hospital local. O estado de saúde dele é considerável estável, segundo a PF.

Na intensa troca de tiros, além dos mortos, outros quatros homens foram presos e um ficou gravemente ferido. Ainda de acordo com a PF, um outro veículo com assaltantes conseguiu fugir. Buscas são realizadas para localizar os suspeitos.

