Operação Copa do Mundo da PRF registra mil mortes em 50 dias

Nos últimos 51 dias, 1.085 pessoas morreram e 11.842 ficaram feridas em 21.256 acidentes nas rodovias do país, segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dois acidentes envolveram estrangeiros. Os números são da Operação Copa do Mundo 2014 da PRF, que teve início no dia 23 de maio e terminou no domingo, 13.

Um dos acidentes com estrangeiros ocorreu na Rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais, quando um veículo, ocupado por três argentinos, saiu da pista após ser atingido na traseira por outro automóvel. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.

O outro acidente envolveu dois torcedores belgas em uma colisão frontal na BR-020, próximo ao município de Posse, no nordeste de Goiás. Uma pessoa morreu e os dois turistas e três brasileiros que estavam no outro veículo ficaram feridos.

Durante o período da operação foram fiscalizados cerca de 987 mil veículos e 933 mil pessoas. A PRF notificou 3.544 motoristas por beber e dirigir. No total, 1.022 condutores foram presos por embriaguez. Nesse domingo, foram apreendidos 1,9 tonelada de maconha no Rio de Janeiro e no dia 20 de junho, 100 quilos de cocaína em Cáceres (MT).

Segundo a PRF, em relação ao mesmo período do ano passado, os índices caíram proporcionalmente a frota de veículos que circulou pelas rodovias brasileiras. Houve uma redução de 22,8 % na quantidade de acidentes, acompanhado de uma queda de 20,2 % no número de feridos e de 11,4 % no índice de mortes.

