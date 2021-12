Operação contra esquema de fraudes em pagamentos de IPVA prende 16 pessoas

Foram cumpridos 16 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão em uma operação do Ministério Público estadual em parceria com a Polícia Civil do Paraná (PC-PR). nesta quarta-feira, 7. A operação investiga fraudes no pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de carros de luxo.

Segundo os promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate à Organização Criminosa e Investigações Criminais (Gaeco), os investigados são acusados de captar proprietários de carros de luxo e oferecer quitação do IPVA com descontos que variavam entre 30% e 50%. No entanto, o pagamento do débito era realizado por meio de invasão de contas bancárias alheias.

As investigações da Gaeco foram iniciadas há cerca de oito meses, quando foram analisados 27 IPVAs quitados por duas contas distintas, sendo uma do Rio Grande do Norte e outra da Bahia, nos anos de 2017 e 2019.

Por conta da quantidade de invasões de contas em Remanso, no interior da Bahia, a competência para a análise e julgamento do caso foi declinada para o juízo competente, com a investigação sendo realizada pelo Gaeco do MP-BA.

adblock ativo