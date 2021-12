Operação apreende 37 toneladas de maconha e prende 87 no PR

Aproximadamente 37 toneladas de maconha foram apreendidas e 84 pessoas presas em flagrante durante a operação "Cavalo de Fogo" da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, nesta quinta-feira, 3. Na ação, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, também foram apreendidas 1.300 kg de cocaína, 560 kg de crack, três fuzis, 12 pistolas de calibre de uso restrito, 56 veículos e uma quantia no valor de R$ 450 mil.

