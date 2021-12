Onze crianças feridas em massacre em escola do Rio continuam internadas

Onze crianças feridas ontem durante o tiroteio na Escola Municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, continuam internadas em seis hospitais da cidade. Segundo boletim da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil divulgado hoje, três estudantes estão em estado grave.

Um garoto de 14 anos sofreu uma lesão vascular grave no ombro direito está sendo operado no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana. No Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, duas vítimas estão internadas. Uma criança de 13 anos foi baleada no olho direito, e uma de 14 anos foi atingida por disparos no abdômen e na coluna.

Quatro adolescentes permanecem internados no Hospital Albert Schweitzer, sendo que três deles estão em estado estável e um, de 14 anos, baleado no abdômen e na mão, está em estado grave. Outros dois alunos de 13 anos estão no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no centro. Um deles foi baleado no braço e o outro nas mãos. Os dois têm o estado de saúde considerado estável, segundo informações da secretaria.

Um adolescente de 13 anos continua no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Ele foi baleado na perna e no braço e está estável. Outro jovem de 14 anos está no Hospital da Polícia Militar. Segundo a secretaria, ele foi baleado na cabeça, mão e clavícula. O paciente foi operado e passa bem. Hoje também, um menino de 14 anos, que sofreu uma lesão na perna e estava no Hospital Estadual Albert Schweitzer, teve alta.

Corpos - Cinco corpos dos 12 estudantes assassinados ontem permaneciam no Instituto Médico Legal (IML), no centro da cidade, até as 10h30, aguardando a retirada pelos parentes. O corpo do atirador Wellington Menezes de Oliveira também continua no instituto.

Entre as vítimas que estão no IML há quatro meninas e um menino. Os corpos das outras vítimas fatais já foram liberados e retirados do local. No total, doze adolescentes morreram.

Massacre - O crime mais brutal da história do Brasil, ocorrido ontem na Tasso da Silveira, durou cerca de 15 minutos. Nesse período, o ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, disparou mais de cem tiros em duas salas do colégio.

Uma testemunha contou que Wellington usava fone de ouvido e ria enquanto atirava. Ele entrou na escola de mil alunos - 400 naquele turno da manhã - após dizer que tinha ido buscar seu histórico escolar. Bem vestido, de camisa verde, calça e sapatos pretos e mochila nas costas, ele subiu direto para a sala de leitura, onde foi reconhecido pela ex-professora Doroteia. "Veio fazer palestra para os alunos?", ela perguntou, referindo-se à programação de encontros com ex-alunos bem-sucedidos para comemorar os 40 anos da escola.

Não era o caso de Wellington. Doroteia pediu que ele esperasse, pois estava ocupada. Minutos depois, começou a tragédia. Ele saiu da sala, largou a mochila, colocou o cinturão com carregadores, entrou em uma sala e anunciou: "Vim fazer a palestra". Em seguida, mirou na cabeça das crianças da primeira fila e a disparou com um revólver 38. A outra arma, um revólver 32, não foi usada. Meninas eram maioria na sala e sentavam na frente, segundo a polícia.

Segundo relatos, ele mandava que os alunos fossem para a parede. Indiferente às súplicas, atirava na cabeça. Alguns estudantes se jogaram debaixo das mesas. Outros tentaram fugir. Quando Wellington parou de atirar para recarregar a arma, Patrick Figueiredo, de 14 anos, saiu correndo de mãos dadas com uma amiga. Wellington acertou a menina, Patrick escorregou em uma poça de sangue e quebrou o dedo do pé. Em seguida, Wellington foi para a sala em frente e fez novos disparos.

No andar de cima, uma professora ouviu os tiros e mandou que os adolescentes subissem para o auditório, no 4.º andar. Professores trancaram a porta e colocaram cadeiras e armários para bloquear a entrada.

