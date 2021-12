Ônibus são incendiados e loja saqueada em SP no fim do jogo

No momento em que terminava o jogo entre Brasil e Alemanha, tinha início em São Paulo uma série de ataques que em cerca de 30 minutos resultou em ônibus incendiados e em uma loja de eletrodomésticos saqueada.

Até as 21h30, a polícia não informou se havia indícios de que os ataques tenham relação entre si. Ninguém havia sido preso. No maior ataque, diversos ônibus foram incendiados numa garagem em Vila Tupã, na zona sul. A SPTrans afirmou que o local pertence à empresa VIP, mas não soube dizer quantos veículos estavam no local. A empresa não se pronunciou.

A primeira ocorrência foi o incêndio de um ônibus, às 18h45, numa rua do bairro de Santa Madalena, zona leste. Logo depois, em São Mateus, também na zona leste, uma loja da rede Ponto Frio foi saqueada. A empresa não informou o que foi levado.

Próximo dali, um grupo de pessoas ateou fogo em lixo e móveis fechando uma pista da avenida Jacu-Pêssego, no sentido Mauá, na região do bairro de Itaquera. Na Vila Constança, na zona sul, outro ônibus foi incendiado por volta das 19h.

Ações de vandalismo também foram registradas em Curitiba, no fim da semifinal da Copa. Ao menos dois ônibus foram incendiados na região metropolitana.

O primeiro ataque ocorreu às 18h40 no bairro Sítio Cercado. Segundo a Polícia Militar, de quatro a cinco homens assaltaram um dos veículos que faz o transporte urbano no bairro e atearam fogo.

Eles levaram o dinheiro arrecadado com as passagens e mandaram todos os passageiros saírem do ônibus. Em seguida, jogaram gasolina e incendiaram o veículo.

Por volta das 19h, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, adolescentes jogaram um coquetel molotov em um ônibus. O motorista conseguiu controlar rapidamente as chamas com o extintor do veículo.

Em sua conta do Twitter, o prefeito Gustavo Fruet (PDT) afirmou que a Guarda Civil Municipal está autorizada a "adotar medidas repressivas contra vÔndalos" após a derrota do Brasil nas semifinais e pediu rigor à PM e à Polícia Federal.

"Não se trata de nenhum tipo de manifestação e não se pode admitir vandalismo por causa da derrota", escreveu o prefeito.

