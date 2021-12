Ônibus de turismo cai em ribanceira e deixa mortos

Um ônibus de turismo caiu de uma ribanceira de aproximadamente 400 m na tarde deste sábado, 14, no km 89 da SC-418, em Campo Alegre, na região de Joinville, no Norte de Santa Catarina. Até o início da noite, a polícia havia contabilizado ao menos 30 mortos e 11 feridos.

O acidente teria sido causado após o motorista do ônibus, com placa de União da Vitória, PR, teria perdido o controle do veículo numa curva. O local do acidente é próximo a Serra Dona Francisca, uma região turística. As vítimas estão sendo levadas para hospitais de Joinville, Jaraguá do Sul e Curitiba, no Paraná.

O resgate dos ocupantes do ônibus devem continuar durante a madrugada.

