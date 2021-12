Ônibus da banda Aviões do Forró é assaltado em Aracaju

O ônibus da banda Aviões do Forró foi arrombado e furtado na manhã deste domingo, 1º, em Aracaju, no Sergipe. Os integrantes do grupo e o motorista não estavam no veículo no momento do crime.

Em contato com o Portal A TARDE, o empresário da banda, Cláudio Melo, contou que o ônibus foi transportado de Fortaleza para a capital sergipana, onde iria buscar a banda após uma apresentação à noite.

Comandado por Solange Almeida e Xand, o grupo ainda estava a caminho de Aracajú, pois tinham se apresentado no estado de Goiás na noite do sábado, 31.

Ainda de acordo com Cláudio Melo, não há detalhes sobre os pertences que foram levados, mas o interior do ônibus ficou revirado.

O interior do veículo ficou revirado (Foto: Cidadão Repórter)

adblock ativo