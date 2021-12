Onda de boatos leva mais apreensão à região serrana do Rio

Rio de Janeiro - Boatos de um arrastão e até do rompimento de uma barragem levaram ainda mais apreensão aos moradores e aos bombeiros e policiais que trabalham na contenção dos problemas criados pela chuva na região serrana do Rio de Janeiro.

No centro de Teresópolis, na chamada Calçada da Fama, a área comercial mais movimentada da cidade, houve um assalto a uma loja. Mas a notícia que se espalhou é de que tinham ocorrido vários saques, arrastão e até tiroteio. Comerciantes fecharam as portas e, com medo, demoraram a reabrir.

Em Friburgo, informações infundadas sobre o rompimento de uma barragem provocaram correria no centro, com gente afobada chorando, com crianças no colo, procurando prédios mais altos para se abrigar. Motoristas abandonaram seus carros; alguns voltaram na contramão.



"Não existem problemas com barragens. Mesmo que se

rompesse, a água não chegaria ao centro, não inundaria a cidade. Esses boatos

são lamentáveis¿, disse, no início da tarde, o vice-governador do Rio, Luiz

Fernando Pezão (PMDB), que está em Friburgo há três dias e tenta tranquilizar a

população traumatizada.



Na quinta-feira, 13, à noite, 225 homens da Força Nacional de Segurança - policiais militares, bombeiros, agentes da Polícia Civil - foram deslocados para a região serrana por tempo indeterminado. Os policiais militares farão o policiamento ostensivo, para dar segurança à população; 80 bombeiros especialistas em terrenos montanhosos vão ajudar em buscas e salvamentos; enquanto os peritos trabalharão na identificação de corpos.

O diretor da Força Nacional, major Alexandre Augusto Aragon, não quis fazer comparações com o trabalho na tragédia em Santa Catarina três anos atrás, mas disse que a intensidade da enxurrada na região serrana é maior.

